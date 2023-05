Roma, Spinazzola cerca l’ultimo sprint. A sinistra salgono Bensebaini e Grimaldo

Leonardo ha il contratto in scadenza nel 2024 ed è sulla lista dei cedibili. Nonostante le luci d'Europa non ha convinto del tutto e si sta guardando intorno. Per il futuro ci sono due parametri zero in corsa

Francesco Balzani Collaboratore

Un'annata strana, difficile anche perché i postumi della rottura del tendine d'Achille non potevano essere leggeri. Leonardo Spinazzola però ha stretto i denti e ha giocato anche quando il fisico gli chiedeva una pausa. Il risultato è stato un mix di luci e ombre. Queste ultime si sono palesate soprattutto nell'ultimo mese di campionato con errori difensivi pesanti come quelli con Milan e Inter. Le luci sono arrivate soprattutto in Europa dove Leonardo ha giocato praticamente sempre per scelta tecnica fatta eccezione per l'andata col Salisburgo. Il gol col Feyenoord ha rotto l'equilibrio di una gara difficile, ma la prestazione migliore è arrivata al ritorno con gli austriaci quando con due assist perfetti ha portato la Roma oltre i play-off. Le batterie di Spina sono quasi scariche, ma l'infortunio di El Shaarawy non concede scelte e la scossa di un Olimpico da brividi potrebbe bastare per sognare un'altra notte ai livelli dell'Europeo.

Spina è sulla lista dei partenti. Ecco i possibili sostituti — E il futuro? Quello è appeso un filo. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e da Trigoria non sono arrivati segnali di rinnovo. Spina ha capito e si sta guardando intorno insieme al suo agente Davide Lippi che ieri ha confermato: "Il suo contratto scade tra un anno, poi vedremo". In realtà la sua cessione potrebbe arrivare già quest'estate di fronte a un'offerta considerata accettabile (10-15 milioni). Il suo profilo piace a un paio di club inglesi. La Roma intanto si sta guardando intorno anche perchè il problema dei terzini si è fatto sentire eccome in questa stagione. Nel mirino sono finiti due parametri zero di tutto rispetto: Ramy Bensebaini e Alejandro Grimaldo del Benfica. L'algerino del Borussia M'gladbach è la strada più percorribile e viene da due ottime annate in Bundesliga. Paga il fatto di non avere il passaporto comunitario al contrario del portoghese che però ha anche maggiore concorrenza (tra cui Juve e Inter).