Roma, smentite sulla pista Frabotta: su di lui Atalanta e Genoa

L'esterno bianconero non sarebbe attualmente nel mirino dei giallorossi

Tra i nomi circolati per sostituire Spinazzola c'è anche quello di Gianluca Frabotta. Il terzino romano della Juventus, però, al momento non sembra essere la pista più calda per Tiago Pinto. Secondo 'calciomercato.it', il profilo dell'esterno bianconero non è al momento nei pensieri della Roma. Per lui si parla anzi di un possibile rinnovo fino al 2025 e piace ad altri club come Atalanta e Genoa. Al momento quindi smentite per Frabotta e i giallorossi, che osservano invece Dimarco e Kostic. Spinazzola rimarrà fuori parecchi mesi e in queste ore i nomi di Marcos Alonso, Emerson Palmieri,Biraghi e Dijks.