Roma, Smalling rimane anche per l’Europa League: c’è il sì dello United

Fumata bianca per la permanenza di Smalling alla Roma, almeno fino al termine della stagione. Secondo quanto appreso da forzaroma.info, sono stati superati gli ultimi ostacoli che vedevano il rientro in patria del centrale inglese una volta finita la Serie A: dal Manchester United arriva l’ok per lasciare al numero 6 giallorosso la possibilità di giocarsi l’Europa League insieme a Fonseca. Il primo impegno verrà disputato il 5 o 6 agosto, in gara secca, contro il Siviglia su un campo neutro di Germania. Lo United di Solskjær sarà una diretta rivale dei giallorossi per la corsa al titolo finale, che garantirebbe il posto alla prossima Champions League. La Roma, dopo la sconfitta di ieri contro il Milan e la fuga dell’Atalanta, dovrà necessariamente puntare su questa competizione per sperare di sedere tra le grandi d’Europa il prossimo anno.

Ancora in bilico invece il futuro di Smalling anche per la prossima stagione: la volontà del giocatore c’è, purtroppo Roma e United non hanno ancora trovato la giusta quadra sulla valutazione del suo cartellino. In alternativa, nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare alla stretta di mano, la Roma è pronta a virare su Jan Vertonghen.