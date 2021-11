Roma, sirene spagnole per Mayoral: Betis fuori per gennaio, il Siviglia c’è

Oltre alla Fiorentina, per l'attaccante di proprietà del Real Madrid resta la possibilità di tornare in Spagna già a gennaio

A gennaio Borja Mayoral si candida a essere uno dei nomi caldi in uscita per la Roma, visto il pochissimo impiego con Mourinho. Per lo spagnolo, di proprietà del Real Madrid, l'opzione più verosimile sembra la Fiorentina, ma si è parlato anche di Betis e Siviglia. Come riporta 'Estadio Deportivo', però, a gennaio il Betis non ha bisogno di altri attaccanti a differenza della squadra di Lopetegui, che invece è a caccia di un'alternativa a Munir ed En-Nesyri.