L'intrigo Roma-Sancho non è ancora vicino alla conclusione e, secondo TMW, la pista si sarebbe riaccesa. A muoversi direttamente, prosegue il sito specializzato in calciomercato, sarebbero stati direttamente i Friedkin, convinti di volere regalare l'ala inglese a Gian Piero Gasperini. Come noto, il Manchester United ha accettato l'offerta da 23 milioni del club giallorosso mentre l'ostacolo sarebbe stato rappresentato dalle alte commissioni richieste dall'agente. Secondo TMW, invece, l'affare non si sarebbe allenato per le commissioni quanto per la volontà del calciatore di scegliere la destinazione migliore per il prosieguo della propria carriera. La Roma, dunque, resta in attesa di una risposta in merito alla sua proposta contrattuale.