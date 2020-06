Roma, si pensa a Ricardo Rodriguez del Milan per il ruolo di vice-Kolarov

Il calciomercato della Roma, nella prossima sessione, cercherà di consegnare a Fonseca un nuovo terzino sinistro da alternare a Kolarov. Secondo quanto riportato da ed.nl, Petrachi sta sondando il terreno in Olanda per Ricardo Rodriguez. L’ex Milan, da gennaio in prestito al PSV, difficilmente verrà riscattato dalla società biancorossa a causa crisi economica dovuta al coronavirus. Lo svizzero, classe ’92, farà dunque ritorno in Italia, con il club rossonero che proverà a trovargli una nuova sistemazione. Su Rodriguez, però, c’è anche la concorrenza del Napoli.

Quello dei terzini rimane dunque un tema caldo in casa Roma: nonostante l’abbondanza nel reparto, sia a destra che a sinistra, Fonseca non è mai rimasto pienamente soddisfatto delle carte a disposizione: Florenzi è volato a Valencia dopo essere stato bocciato proprio dal tecnico portoghese, Spinazzola era stato addirittura sacrificato per Politano nel mercato di gennaio (prima che l’Inter ritrattasse e annullasse tutto). Nonostante le ultime avances del Bologna, Kolarov ha deciso di rimanere alla Roma: in scadenza di contratto nel 2021, per la prossima stagione servirà comunque un sostituto da alternare al serbo, che a novembre compierà 35 anni.