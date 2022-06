Roma, si complica la trattativa per Guedes: il Valencia non vuole contropartite

Si complica la trattativa per Guedes. La Roma è interessata al calciatore del Valencia ma il club spagnolo non è intenzionato ad abbassare le pretese economiche. Come riporta Calciomercato.com la richiesta è di oltre 35 milioni di euro e non verranno prese in considerazione contropartite tecniche. Carles Perez, quindi, non potrà essere inserito nell'affare. I giallorossi sono alla ricerca di un giocatore per rinforzare il reparto offensivo, il portoghese è un obiettivo concreto ma la richiesta del Valencia è troppo elevata per le casse giallorosse.