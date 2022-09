Roma, si chiude il mercato estivo: ecco tutti gli affari di Tiago Pinto

Alle ore 20 si è chiusa ufficialmente la finestra di mercato estiva. La Roma ha rinforzato la rosa rispetto all'anno scorso e il general manager Tiago Pinto è riuscito a chiudere diversi affari in entrata , ma anche a liberarsi di molti esuberi con uno stipendio importante. Ecco nel dettaglio tutti gli arrivi e le partenze dei giallorossi in questo mercato.

Celik (7 milioni, a titolo definitivo dal Lille). Belotti (a parametro zero). Dybala (a parametro zero). Camara (in prestito con diritto di riscatto dall'Olympiacos fissato a 11.5 milioni). Matic (a parametro zero) Svilar (a parametro zero) Wijnaldum (in prestito con diritto di riscatto dal PSG fissato a 8 milioni).