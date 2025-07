Roma, si avvicina Ghilardi: escluso dai convocati per l’amichevole con la Virtus Verona

Manca davvero poco alla chiusura della trattativa fra Hellas Verona e Roma per Daniele Ghilardi. Un ulteriore indizio arriva direttamente dal club veneto che ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole di oggi contro la Virtus Verona: escluso proprio Ghilardi che ormai è davvero ad un passo dai giallorossi. Operazione da 11 milioni complessivi, con il giovane difensore che potrebbe sbarcare nella Capitale già entro martedì. Per lui è pronto un contratto quinquennale e un ruolo importante nella linea a 3 di Gasp.