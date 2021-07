Roma, si allontana Azmoun: accordo vicino con il Bayer Leverkusen

L'attaccante iraniano sembra ad un passo dall'approdo in Bundesliga

Si allontana quasi definitivamente l'attaccante Sardar Azmoun dello Zenit. L'attaccante iraniano pare sempre più vicino al Bayer Leverkusen, che si è mosso con decisione negli ultimi giorni. Il calciatore, secondo TMW, avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento nel club di Bundesliga. Lo Zenit per il suo attaccante chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro ma la società tedesca non sembra disposta a spendere tanto, considerando il fatto che il contratto di Azmoun è in scadenza nel 2022. L'ex attaccante del Rubin Kazan classe '95 ha vestito la maglia dello Zenit in 83 occasioni, andando a rete 53 volte in tutte le competizioni.