Roma-Shomurodov, accordo a un passo. Zalewski, Bove o Ciervo nell’affare?

I giallorossi e il Genoa hanno trovato una base d'intesa, ma Tiago Pinto vorrebbe abbassare il prezzo con una contropartita

La Roma e il Genoa hanno trovato una base d'accordo per il trasferimento di Shomurodov. L'uzbeko si accaserà in giallorosso grazie a un'operazione complessiva di 20 milioni. Come fa sapere La Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto sta cercando di abbassare il costo della parte cash inserendo qualche contropartita. Scartati gli esuberi a causa degli ingaggi troppo onerosi, si ragiona se inserire nell'affare uno tra Zalewski, Bove o Ciervo, tre dei giovani che Mourinho ha voluto con sé nel ritiro precampionato. Nelle prossime ore arriverà la chiusura definitiva, la Roma e il Genoa riflettono sulle ultime mosse.