Roma, sfuma ufficialmente Vertonghen: è un giocatore del Benfica – FOTO

C’era anche Jan Vertonghen tra i nomi sul taccuino della Roma per sostituire Chris Smalling. In caso di addio del centrale inglese, infatti, il belga svincolato dal Tottenham sarebbe stato l’acquisto ideale per costi ed esperienza internazionale. Il difensore classe ’87 negli ultimi giorni si era avvicinato al Benfica, che pochi minuti fa ha annunciato il suo ingaggio ufficiale. Con un post sul proprio profilo ufficiale Twitter, il club portoghese ha comunicato la firma di Vertonghen su un contratto fino al 2023. Il belga ex Tottenham si presenterà alla stampa insieme agli altri due nuovi acquisti ufficiali della società di Lisbona, il brasiliano Everton – esterno offensivo arrivato dal Gremio – e l’attaccante tedesco Luca Waldschmidt, proveniente dal Friburgo.