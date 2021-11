Roma, sfuma Pedersen: il Feyenoord non lo lascia partire a gennaio

L'altro obiettivo di mercato è Zakaria del Borussia Monchengladbach, in scadenza a giugno 2022

La Roma per gennaio vorrebbe effettuare tre acquisti. Uno di questi è il terzino sinistro e sembrava forte il nome di Pedersen, norvegese del Feyenoord. Come riporta Tele Radio Stereo, il club olandese però non lascerà andare via il calciatore a gennaio. Sfuma quindi un obiettivo di mercato. L'altro è Zakaria del Borussia Monchengladbach, in scadenza a giugno 2022. Il club tedesco però starebbe cercando di rinnovargli il contratto.