Calciomercato Roma, sfuma Gomez: tutto fatto con il Siviglia

Soltanto una suggestione, ora definitivamente tramontata. Il futuro di Alejandro Gomez, come espressamente voluto dall’Atalanta, non proseguirà in Serie A nè tantomeno con la maglia della Roma. Il Papu, riporta Sky Sport, passerà ufficialmente al Siviglia, per un’operazione da circa 5,5 milioni di euro complessivi: l’argentino volerà domani in Spagna per le visite mediche e la firma sul contratto.

Gran colpo del club andaluso, che ha sbaragliato la concorrenza, a dire il vero mai troppo convinta, di tante big del nostro campionato. Tra le squadre che hanno pensato a Gomez c’è stata nelle scorse settimane anche la Roma, che tuttavia non ha mai ricevuto reali aperture da parte del club bergamasco ed ha così virato con decisione sul ritorno di Stefan El Shaarawy.