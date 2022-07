Roma, settimana prossima visite mediche per Celik: poi focus sul centrocampista

In questa settimana il mercato della Roma si è arricchito con un altro colpo, il terzo. E' stato definito, infatti, l'accordo che porterà Celik nella Capitale sulla base di 7 milioni più il 15% sulla futura rivendita. Sky Sport afferma che il turco è atteso in città la settimana prossima per svolgere le visite e unirsi al gruppo. Successivamente, Pinto si concentrerà sul colpo a centrocampo: in pole resta Frattesi per il quale si continua a discutere col Sassuolo, ma nelle ultime ore si ha ripreso quota il nome di Aouar per un'eventuale seconda operazione. Attenzione anche alla possibilità Lukic del Torino. Prima però andranno definite alcune cessioni. Sono sei i giocatori sul piede di partenza tra centrocampo e attacco: Diawara, Villar, Carles Perez, Veretout, Kluivert e Calafiori, che andrà via in prestito. Operazioni necessarie per la Roma, che permetterebbero al club giallorosso di incassare e di sfoltire l'organico.