Roma, serve un vice Abraham: da Muriel a Belotti, ecco i nomi sull’agenda di Pinto

Zaha del Crystal Palace è valutato intorno ai 25 milioni, Ramos del Benfica è giovane e di prospetto. Ma serve anche vendere per sfoltire la rosa

Redazione

L’arrivo della Joya non frena il mercato della Roma, anzi lo galvanizza, lo entusiasma. Stesso effetto avuto sui tifosi, letteralmente impazziti per Paulo Dybala, e anche su José Mourinho che pare non smetta più di sorridere.

Un sorriso in più, lo Special One, potrebbe farlo se, oltre all’argentino, arrivasse anche un vice Tammy Abraham. Infaticabile e onnipresente nella passata stagione, l’inglese al momento sembra aver iniziato il ritiro (in ritardo per via della nazionale) un po’ a fari spenti. Ma è solo la pre-season, appunto, e di tempo per carburare il numero 9 ne ha ancora. Per alzare l’asticella, a prescindere da Abraham, dicevamo, serve un altro attaccante. E Tiago Pinto si è messo al lavoro per accontentare il suo connazionale.

Calciomercato Roma: Zaha, Ramos e Muriel si candidano a vice-Abraham

Tra i profili attenzionati c’è sicuramente quello di Wilfried Zaha. Dell’ivoriano del Crystal Palace si è già parlato tanto: il cartellino, che scade nel 2023, costa però 25 milioni. Forse un po’ troppi per un attaccante che la maggior parte del tempo siederà in panchina e che comunque, a novembre, compirà trent’anni.

Oltre a lui, ci sono anche Gonçalo Ramos del Benfica, giovane e quindi di prospetto, che costerebbe intorno ai 15 milioni di euro e Luis Muriel. Il colombiano non ha bisogno di presentazioni e, anche lui come il portoghese, è valutato intorno a quella cifra. Da una parte, insomma, ci sarebbero i centimetri (Ramos è alto 1,85 metri), dall’altra l’esperienza, anche in campo internazionale.

Un’idea low cost è rappresentata da Andrea Belotti. L’attaccante azzurro ha salutato il Torino il 30 giugno e da allora ancora non ha trovato una squadra. Non è la prima volta che la Roma pensa all’ormai ex capitano granata, ma ora le cose potrebbero andare in porto. Il problema potrebbe essere l’ingaggio: essendo svincolato, Belotti potrebbe chiedere anche 3 milioni a stagione.

A proposito di stipendi, a pesare sul groppone dei giallorossi ci sono quelli di Carles Perez, Justin Kluivert e Amadou Diawara, che Pinto sta cercando di piazzare sia per sfoltire la rosa, sia per potersi permettere un altro acquisto oltre a quello oneroso di Dybala (più per ingaggio e commissioni che per il costo del cartellino, in effetti). Poi c’è tutta la questione su Nicolò Zaniolo. Corteggiato, ma ancora a Trigoria a regalare gol alla squadra di Mourinho.