Roma, Schick per liberare Havertz: il Bayer Leverkusen vuole chiudere la prossima settimana

Il mercato della Roma si muove soprattutto in uscita al momento. Oltre alle trattative per Dzeko e Kolarov, infatti, un’altra cessione calda è quella di Patrik Schick. L’attaccante ceco, che dopo la stagione impegnativa con il Lipsia e il matrimonio si sta ancora godendo le vacanze, è vicino al ritorno in Bundesliga. Ad accoglierlo sarà il Bayer Leverkusen: Jan Aage Fjortoft, ex calciatore e dirigente norvegese, ora giornalista e conduttore, ha stabilito – con un post su Twitter – nella prossima settimana la possibile chiusura dell’affare. Anche perché le ‘aspirine’ hanno intenzione di acquistare Schick dalla Roma in modo da sbloccare poi la cessione di Havertz al Chelsea, di cui il ceco prenderà il posto.