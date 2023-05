Roma, scatta di nuovo l’allarme portiere: Vicario resta in pole per il futuro

L’effetto del rigore parato a Pereyra è durato poco. Rui Patricio è finito di nuovo nel mirino delle critiche dopo le gare con Atalanta e Milan complici una papera acclarata (a Bergamo) e l’indecisione sul gol dei rossoneri che è pesato tanto nella corsa Champions. Mourinho continua a considerarlo uno dei punti cardine, sopratutto dello spogliatoio. Ma vista l’età, il contratto in scadenza 2024 e la bocciatura di Svilar è obbligatorio guardare al futuro. E la Roma lo sta facendo da tempo. Come confermato dallo stesso Giuffrida, ci sono contatti tra Pinto e l’Empoli per Guglielmo Vicario. Il club toscano è disposto a cederlo per 15 milioni, una cifra che potrebbe essere attutita dall’inserimento di un giovane. Il portiere 27enne è pronto per il grande salto e la trattativa riprenderà a fine stagione con buone possibilità di essere chiusa. Anche perché le principali concorrenti (Juve e Napoli) hanno cambiato strategie mentre l'Inter è ancora incerta sulla cessione di Onana. Le alternative, sempre italiane, ci sono. In questi mesi sono stati visionati spesso sia Di Gregorio del Monza che Carnesecchi di proprietà dell'Atalanta. Che però sono considerati meno pronti di Vicario e che quindi sarebbero presi per passare una stagione alle spalle dello stesso Rui Patricio. Meno percorribile la strada che porta a Emiliano Martinez dell’Aston Villa nonostante le voci emerse qualche settimana fa.