Roma scatenata: per l’Under 18 arriva anche Alberto Milan

Un altro colpo per l’Under 18, stavolta dall’Italia. In attesa di conoscere i nuovi quadri dirigenziali e il direttore sportivo, la Roma continua a rinforzare il settore giovanile con diversi colpi. Nelle ultime ore, infatti, dal Barcellona è arrivato Jan Oliveras, esterno sinistro classe 2004. Con lui, in Spagna i giallorossi hanno piazzato anche l’affare Patrik Ngingi, nato nel 2003, esterno destro proveniente dal Cornellà. Entrambi rinforzeranno l’Under 18 di mister Aniello Parisi, mentre alla Primavera si aggregherà Amir Feratovic, difensore centrale del 2002 in arrivo dall’NK Bravo e su cui c’era anche il Verona. Oltre a lui, Alberto De Rossi, potrà contare su un altro centrale difensivo: si tratta di Javier Vicario, anche lui nato nel 2002, ma proveniente dal Numancia. Come riporta ‘Gazzetta Regionale’, però, l’ultimo colpo è ancora per l’Under 18 di Parisi: dal Cittadella, infatti, è arrivato ufficialmente anche Alberto Milan, portiere classe 2003 già nel giro della Primavera e osservato in passato anche dalla Juventus.