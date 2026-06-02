Il futuro di Gianluca Scamacca sarà ancora nerazzurro. Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, l’Atalanta ha esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto dell’attaccante, posticipando la scadenza a giugno 2028. Il contratto sarebbe infatti terminato un anno prima, nel giugno 2027, ma il club bergamasco ha scelto di puntare su di lui anche per le prossime stagioni. Una mossa che, almeno per il momento, allontana le voci di mercato circolate nelle ultime settimane. Tra le ipotesi più discusse c’era quella di un possibile ritorno alla Roma, alimentata anche dall’incontro con Gasperini. Con il passare dei giorni però, questa pista si è progressivamente raffreddata in quanto il club giallorosso non considera Scamacca un innesto prioritario. A rendere ancora più complicato un eventuale ritorno a Trigoria c’è ora anche il prolungamento del contratto con l’Atalanta.