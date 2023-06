Roma, Scamacca preferisce i giallorossi al Milan. Ma serve l’ok del West Ham

Londra, centro nevralgico del mercato di fine giugno della Roma. Non solo per chiudere col Leeds per Llorente e Kristensen, ma pure per trovare il pertugio giusto per Scamacca. Perché l'attaccante del West Ham continua a essere in pole per sostituire Abraham in attesa di capire la situazione Morata. Tiago Pinto è forte dell'accordo col giocatore, non di quello col club inglese che vuole inserire l'obbligo di riscatto sul prestito. Una formula che non convince nemmeno il Milan, l'altra grande pretendente a Scamacca che preferirebbe il ritorno nella capitale alle altre destinazioni.