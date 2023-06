Roma, Scamacca ha parlato con Mourinho e scalpita. Ora tocca a Pinto

Una chiacchierata con Mourinho, con l’emozione giusta ma pure la fermezza di chi sa cosa può dare. Poi l’attesa tra un allenamento individuale per riprendere la forma e un po’ di sole in barca. Gianluca Scamacca aspetta la Roma, o meglio aspetta che West Ham e Roma raggiungano l’accordo per riportarlo nella capitale 8 anni dopo la sua partenza. L'ultima stagione in Premier non è andata benissimo, ma l'attaccante sa che in serie A può fare la differenza. Pinto è a Londra, e tra stasera e domani si valuteranno tutti i dettagli. Gianluca aspetta, come detto, e spera. In questo momento ha messo in stand by tutte le altre offerte, comprese quelle di Milan e Inter. Gli ultimi dubbi li ha fugati nella telefonata con lo Special One. Vuole la Roma, ed è disposto a spingere sull’acceleratore col West Ham che vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto secco nell’affare. Oggi Odonohoe, il presidente della CAA Stellar che cura anche i suoi interessi, si è visto proprio con Mourinho convinto di poter tirar fuori da Scamacca la cattiveria giusta per diventare un top player anche per la Nazionale. In giallorosso Gianluca spera di ritrovare Frattesi, i due sono legati da una forte amicizia fuori dal campo tanto che si ritrovano appena possibile proprio a Roma anche per seguire i giallorossi come dimostra la presenza all’Olimpico durante Roma-Bayer Leverkusen. Quel giorno Scamacca ha capito che non c’era niente al mondo maggiore di Roma. Domani quello potrebbe essere il suo stadio.