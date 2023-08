Roma, Sarac nuovo acquisto per l’U17: nei commenti sui social la rabbia dei tifosi

Di certo non l’acquisto che si aspettavano i tifosi, che nei commenti hanno sfogato la loro rabbia, mista a sarcasmo, per le difficoltà del club sulle trattative di marcato. "Ora Mourinho non ha più scuse", si legge. E ancora: “Perfetto, ora siamo ufficialmente nella corsa scudetto".Gli annunci “veri” per la prima squadra tardano ad arrivare. Ma i tempi sono sempre più stretti e anche la pazienza dei tifosi vacilla.