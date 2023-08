Roma, Sanches lascia un piccolo indizio sui social: “La pressione ha uno scopo”

Uno dei nomi più caldi del momento nel mercato della Roma è quello di Renato Sanches. Il centrocampista sembra essere sempre più vicino. La situazione della trattativa deve ancora sbloccarsi: il nodo resta la formula del prestito oneroso. Il Psg chiede un riscatto assicurato ma i giallorossi tentennano a causa delle condizioni fisiche del giocatore. Ma trattative a parte, ci sono molti indizi che avvicinano sempre di più il portoghese alla Capitale. Dopo non essere stato convocato da Luis Enrique nell'ultima amichevole contro i coreani dello Jeonbuk Hyundai Motors, appare un post tutto da interpretare su Instagram. Il centrocampista ha pubblicato infatti due immagini in bianco e nero, in contrasto con un feed colorato e movimentato, aggiungendo inoltre una didascalia: "La pressione ha uno scopo". Potrebbe trattarsi della pressione che la Roma sta esercitando per portarlo nella Capitale? Ancora non ci sono certezze, ma come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, in settimana si dovrebbe arrivare a definire l'accordo tra giallorossi e Psg. Un punto di incontro molto probabilmente sarà quello di un obbligo da 12 milioni condizionato al 50% delle presenze.