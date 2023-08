Roma, saluta il giovane 2005 Morgantini: va in prestito alla Pianese

Il giovane difensore centrale, dopo la stagione nella Primavera della Reggiana, è pronto per un esperienza in Serie D

La Roma lavora in uscita anche sul fronte giovani. A lasciare i giallorossi è Andrea Morgantini, difensore centrale classe 2005 che - come riporta 'Gazzetta Regionale' - si trasferisce alla Pianese. Dopo l'esperienza dello scorso anno con la Reggiana nel settore giovanile, stavolta il calciatore della Roma è stato ceduto in prestito al club di Serie D: Morgantini affronterà la sua prima avventura nel calcio dei 'grandi'. Nell'ultima stagione 16 presenze in Primavera 2, culminate con la vittoria al playout contro il Pordenone.