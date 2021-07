Roma-Rui Patricio, è fatta: affare da 11,5 milioni di euro più bonus

Il portiere è atteso domani mattina a Ciampino

Il primo acquisto dell'era Mourinho sta per arrivare: si tratta di Rui Patricio, portiere del Wolverhampton e della nazionale portoghese. Come riportato da Sky Sport, il classe '88 atterrerà domani mattina a Ciampino con un volo privato per sostenere le visite mediche. Un'operazione da 11,5 milioni di euro più bonus, con Rui Patricio che andrà dunque a sostituire Pau Lopez. Campione d'Europa con il Portogallo nel 2016, Rui Patricio era stato dallo Sporting Lisbona nel 2018 per 18 milioni di euro, collezionando poi con la maglia dei Wolves 112 presenze.