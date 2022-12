Roma, rispunta Wan-Bissaka a destra: il Manchester United lo offre in prestito

La Roma è a caccia di un terzino destro, e fin qui non c’è traccia di notizia fresca coi soliti nomi che si alternano a cadenza settimanale. Nelle ultime ore alla lista si sarebbe aggiunto quello di Aaron Wan-Bissaka. Nuovo fino a un certo punto visto che l’inglese era stato già accostato nelle ultime due finestre di mercato. Il suo rapporto col Manchester United è ormai distrutto come dimostrano i dati di questa stagione: 4 minuti in campo, tante lamentele fuori. L’ultima da parte di Ten Hag ieri. Il Manchester, infatti, è caduto fragorosamente nel primo test del ritiro invernale contro il Cadice. In campo tante riserve (visto che molti sono al Mondiale) tra cui proprio Wan-Bissaka risultato tra i peggiori. I Red Devils lo hanno messo sul mercato e lo starebbero offrendo con diverse formule. Tra i club destinatari c’è anche la Roma di Mourinho. Il tecnico conosce bene il terzino 25enne. Non per averlo allenato, ma per averlo ammirato nel suo momento migliore quando era al Crystal Palace.