Roma, rifiutata un’offerta del Tottenham per Zaniolo

Il club londinese fa sul serio per il talento giallorosso. L'offerta però non è stat reputata soddisfacente

Il futuro di Nicolò Zaniolo rimane un rebus, ancor di più dopo l'arrivo di Paulo Dybala a Trigoria. Come riportato da calciomercato.it, i giallorossi avrebbero rispedito al mittente un'offerta del Tottenham per lui: 29 milioni di euro più il cartellino di Rodon. Secco no da parte della Roma che rimane ferma sulla sua valutazione di 50 milioni senza contropartite tecniche. Sul calciatore rimane vivo l'interesse della Juventus, che però non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, ma non è esclusa anche una sua permanenza nella Capitale. Durante il ritiro in Algarve, Mourinho prima e Pellegrini poi hanno parlato con lui ribadendo la sua centralità nel progetto Roma.