Roma, rifiutata la prima offerta del Westerlo per Reynolds: possibile rilancio

Arrivato nel gennaio 2021 dall' FC Dallas Brayan Reynolds non ha mai convinto. Con la Roma, in un anno, è sceso in campo in appena 8 partite complessive tra campionato e coppe. Lo scorso anno con il Westerlo è stata decisamente un'annata più redditizia per lo statunitense, sia dal punto di vista della continuità (27 presenze in stagione, 24 da titolare) e sia dal punto di vista realizzativo, collezionando un gol e un assist. Come viene riportato da Il Tempo, il terzino spinge per rimanere in Belgio ma l'offerta da 3.25 milioni di euro del Westerlo è considerata troppo bassa dalla Roma che vorrebbero i soldi del riscatto (7 milioni). Il club belga, però, è disposto ad alzare l'offerta nelle prossime ore, vista la forte volontà di trattenere il calciatore.