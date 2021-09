Roma, riecco Scamacca: Tiago Pinto lo monitora per il futuro

L'attaccante del Sassuolo tornerà all'Olimpico nel match di domenica sera contro la Roma. Per lui non sarà una partita come le altre e la Roma lo tiene d'occhio

Gianluca Scamacca continua a essere un obiettivo della Roma per il futuro. I giallorossi lo monitorano e lo tengono in considerazione per la prossima estate quando, a meno di sorprese, Mayoral tornerà al Real Madrid dopo i due anni di prestito, si legge su gazzetta.it. Quando ha lasciato Trigoria, ad appena 16 anni, Scamacca aveva i capelli lunghi, il fisico più mingherlino e il corpo senza tutti i tatuaggi di oggi. Domenica contro la Roma per lui non sarà una partita come tutte le altre. Torna all'Olimpico con il Sassuolo, fresco dell'esordio in Nazionale contro la Lituania. Quest'anno si gioca la possibilità di fare il grande salto, visto che piace anche a Milan, Juventus, al Napoli e all'Atletico Madrid.