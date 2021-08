Roma, Reynolds non convince Mourinho: Pinto cerca un terzino destro

Se il GM giallorosso riuscirà a trovare un'alternativa, allora lo statunitense lascerà la Roma, con probabilità in prestito. Su di lui c'è già qualche sondaggio di club esteri

Il futuro di Bryan Reynolds continua ad essere in bilico. Il terzino destro della Roma è arrivato lo scorso febbraio in giallorosso ma con Mourinho non sembra trovare spazio. Lo Special One ha chiesto a Tiago Pinto di sondare il terreno alla ricerca di un giocatore d'esperienza da alternare a Karsdorp per la fascia destra. Per questo, qualsiasi decisione a proposito dello statunitense, verrà presa solamente negli ultimi giorni di mercato . Se il GM giallorosso riuscirà a trovare un'alternativa, allora Reynolds lascerà la Roma , con probabilità in prestito. Su di lui c'è già qualche sondaggio di club esteri. Se al contrario il portoghese non riuscisse a trovare un altro terzino, allora in quel caso rimarrebbe l'ex Dallas . Nella scorsa partita, quella contro il Trabzonspor in Conference League, Mourinho l'ha fatto entrare solamente nei minuti finali della gara.

L'avventura di Reynolds alla Roma potrebbe essere interrotta dopo soli sei mesi dal suo arrivo in giallorosso. Il terzino destro è stato acquistato dal club dei Friedkin dopo averlo soffiato alla Juventus, che a sua volta avrebbe voluto mandarlo a fare esperienza al Benevento. I giallorossi l'hanno fin da subito inserito nella rosa della prima squadra e nel corso della stagione (ne ha giocata metà, di cui le prime cinque non è stato convocato per il ritardo di condizione) Paulo Fonseca l'ha schierato tra i titolari per tre volte, mentre è entrato in corsa in altre due partite, per un totale di 5 gare e 284 minuti giocati. Non ha mai fatto parte della missione internazionale giallorossa, quella in Europa League interrotta in semifinale dal Manchester United. Con l'arrivo di Mourinho, Reynolds ha partecipato al ritiro e alle amichevoli, ma in rosa non sembra trovare molto spazio. Per questo lo Special One vorrebbe mandarlo in prestito altrove per fare posto a un terzino destro che possa alternarsi a Karsdorp visti i molti impegni stagionali.