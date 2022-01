Roma, Reynolds: attesa in giornata l’ufficialità del Kortrijk

Prestito secco per il terzino statunitense dopo un inizio campionato poco brillante con Mourinho

Bryan Reynolds è volato in Belgio ieri ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. Il terzino statunitense soffiato alla Juventus, non è stato mai preso in considerazione da Mourinho in questi primi mesi nella capitale. Riparte così dalla Pro League belga. Secondo quanto riporta Il Tempo, è in dirittura d’arrivo l’operazione tra la Roma e il KV Kortrijk, attualmente ottavo in campionato. La trattativa è un prestito secco e l’ufficialità è attesa nella giornata di oggi.