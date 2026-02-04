Roma, retroscena Mlacic: Massara ci ha provato, ma il prezzo ha bloccato l’affare

Il mercato della Roma si è chiuso senza grandi colpi nell’ultimo giorno disponibile. L’ultimo innesto targato Massara, oltre a Malen, Vaz e Venturino, è stato Zaragoza dal Celta Vigo: con lo spagnolo, Gasperini ha finalmente potuto inserire una nuova ala sinistra offensiva nel suo scacchiere. Durante la sessione invernale erano circolati anche i nomi di Fortini e Dragusin, ma alla fine la Roma ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul potenziamento del reparto offensivo. Un retroscena di mercato riportato dal Corriere dello Sport rivela però un forte interesse anche per Mlacic. Il giovane difensore croato, acquistato dall’Udinese dall’Hajduk Spalato per 5 milioni di euro, non ha convinto Massara a spendere quella cifra, che ha preferito lasciar perdere la trattativa. Mlacic è stato anche ad un passo anche dall’Inter.