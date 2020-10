Roma, rescisso il contratto di Keba Coly a un anno dalla scadenza

Le strade di Keba Coly e della Roma si dividono. Il club giallorosso ha infatti rescisso il contratto del giovane classe 1998 a un anno dalla sua scadenza naturale, con il calciatore che si appresta così a cercare un’altra destinazione. Con la Primavera della Roma Keba ha vinto sia una Coppa sia una Supercoppa di categoria, segnalandosi come uno dei migliori talenti della sua classe. Nell’ultima stagione l’attaccante era andato in prestito al Rende, per cercare di trovare minuti, salvo poi andare incontro a un’annata difficile conclusa con soltanto cinque presenze tra Serie C e Coppa Italia.