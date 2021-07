Roma, rallenta la trattativa per Vina: scoglio col Palmeiras per il pagamento

Da giorni invece è stato chiuso l’accordo con il giocatore per un quadriennale da 1,5 milioni più bonus

Sembrava procedere tutto a gonfie vele e invece la trattativa tra la Roma e Vina ha subito un rallentamento. Come riporta Sky Sport, è sorto uno scoglio con il Palmeiras sulla modalità di pagamento. Si continua a lavorare per trovare l’intesa nelle prossime 48 ore. Da giorni invece è stato chiuso l’accordo con il giocatore per un quadriennale da 1,5 milioni più bonus. Solo qualche giorno fa Tiago Pinto dava per fatto l'arrivo del terzino, che servirà a sopperire l'assenza di Spinazzola: "Arriva Vina", aveva detto a un tifoso fuori Trigoria.