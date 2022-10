Roma, quattro rimpianti (e mezzo) a centrocampo. Ora si punta ad Aouar

Quattro rimpianti. Non è un nuovo format in cui dare voti a ristoranti o matrimoni. Ma quello che nasce nel vedere il rendimento di alcuni centrocampisti che sono stati a un passo dalla Roma e che ora fanno le fortune delle squadre in cui giocano. Spesso per ammissione degli stessi protagonisti, infatti, potevano vestirsi di giallorosso: Xhaka, Koopmeiners, Anguissa e Frattesi . Lo svizzero è uno dei migliori centrocampisti per rendimento della Premier ed è primo in classifica, l’olandese ha sbaragliato la concorrenza a Bergamo, il camerunense è uno dei perni del Napoli dei sogni mentre l’ex romanista ha numeri da bomber al Sassuolo. A questi si aggiunge Mkhitaryan che detta i tempi della rinata Inter. La Roma, invece, paga l’assenza di Wijnaldum ed è costretta a fare la conta in un centrocampo che stasera vede solo Cristante, Camara e Bove a disposizione di Mourinho.

Mercato lungo: da Aouar a Malinovskyi quante occasioni

Interrogativi di mercato che potrebbero ripercuotersi anche sulla finestra invernale. Le occasioni non mancano viste le tante scadenza contrattuali in giro per l’Europa. Tra queste la più ghiotta è quella di Houssem Aouar. Il Lione è disposto a liberarlo con 6 mesi di anticipo di fronte a un piccolo corrispettivo economico. Anche perché il francese sta giocando col contagocce, e non solo per l’infortunio alla caviglia di inizio stagione. Per caratteristiche è quello che forse si avvicina più a Mkhitaryan. Pinto ne sta parlando con gli agenti, ma la richiesta iniziale non è bassa: 4,5 milioni a stagione più bonus. Decisamente meno prenderebbe Malinovskyi, anche lui in scadenza ma con poche possibilità di partire a gennaio. Infine Frattesi per il quale però c’è da combattere col solito Sassuolo. Stavolta però i cartellini di Volpato e Bove potrebbero essere immolati.