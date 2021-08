Roma, può cambiare tutto: Dzeko verso l’Inter, ripresi i contatti per Belotti

La cessione di Lukaku ha acceso d'improvviso il mercato. I giallorossi tornano sul capitano granata

L'Inter cede Lukaku al Chelsea per 115 milioni e improvvisamente il mercato può infuocarsi. La notizia dell'ultima ora è l'intensificarsi dei contatti per il passaggio di Dzeko dalla Roma ai nerazzurri. L'agente del giocatore è al lavoro per trovare un accordo con la società di Suning, che lo vorrebbe dopo l'addio del belga. La Roma, riporta tuttomercatoweb, è già alla ricerca di un sostituto e si è rimessa in moto sulla pista Belotti, uomo gradito a Mourinho.