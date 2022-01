Roma, Providence vicino al prestito in Portogallo: su di lui c’è l’Estoril

Nelle ultime ore su Providence, attaccante francese di proprietà della Roma, è forte l'interesse dell'Estoril. Dopo il prestito al Club Brugge dove però non ha convinto, per il classe 2001 potrebbe arrivare una nuova opportunità

La Roma continua a muoversi sul mercato dei giovani. Dopo aver chiuso l'affare Ivkovic e lasciato partire Ciervo in direzione Sassuolo, un altro ragazzo giallorosso potrebbe lasciare Trigoria in prestito. Come riportato da Sportitalia, la Roma sta trattando con l'Estoril per Ruben Providence. Il ragazzo francese attualmente in prestito al Club Brugge, non ha convinto in Belgio e la Roma sta pensando di richiamarlo a Trigoria per poi girarlo nuovamente a titolo temporaneo, questa volta in Portogallo. L'attaccante classe 2001 era arrivato nella Capitale nel luglio del 2019 dal PSG.