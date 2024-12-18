Michael Kayode è il nome nuovo per la fascia destra. La Roma è caccia di un terzino e - secondo quanto riportato da Leggo - il giocatore della Fiorentina è finito sulla lista di Ghisolfi. Il classe 2004 sta trovando poco spazio con Palladino ed è sceso in campo solamente 4 volte in Serie A. Anche per questo è stato proposto dal suo agente a diversi club. Il ds francese a gennaio dovrà regalare a Ranieri almeno tre colpi. Oltre a Kayode piacciono anche Zappa, Rensch e Del Prato. L'allenatore ieri è tornato a parlare del mercato: "Vogliamo migliorare la rosa".