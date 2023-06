Roma, proposto Van de Beek del Manchester United: Pinto ci pensa

Il calciomercato è fatto di tante opportunità che molto spesso arrivano all'improvviso. La Roma è tra le squadre che maggiormente si sono mosse, finora, sul tavolo delle trattative e rimane vigile a caccia di nuovi scenari da intraprendere. Secondo quando riportato da SkySport, alla società giallorossa sarebbe stato proposto il centrocampista olandese del Manchester United, Donny Van de Beek. Il giocatore, che è nella città inglese dal 2020, non è mai riuscito ad esprimere appieno le sue potenzialità con i Red Devils che già in questa stagione lo hanno ceduto in prestito all'Everton. Per Tiago Pinto, questo è sicuramente un profilo allettante ma, al momento, non sembra essere la priorità sulla quale puntare. Nel caso in cui si decidesse di avanzare nel dialogo con il club inglese e con il giocatore, la formula prestabilita sarebbe quella del prestito.