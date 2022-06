Roma, proposto Gotze per il dopo Mkhitaryan. Ma c’è la concorrenza del Milan

L'ingaggio da tre milioni e la clausola rescissoria a 5 la rendono un'operazione tutt'altro che impossibile

Appresa la comunicazione dell'addio di Mkhitaryan, la Roma si è già messa alla ricerca di un sostituto. Tra i papabili obiettivi c'è Mario Gotze. Il tedesco, nonostante abbia un contratto in essere fino al 2024 con il PSV, ha una clausola rescissoria da 5 milioni ed è pronto per una nuova avventura. Il suo agente lo ha proposto anche al Milan. L'ingaggio non elevato - intorno ai 3 milioni - rende l'operazione molto appetibile e tutt'altro che impossibile. Il calciatore si è definitivamente ripreso dal periodo buio dovuto ai problemi di salute legati al metabolismo e in Olanda è rinato. In questa stagione ha giocato 52 partite arricchite da 12 gol e 11 assist. Sul giocatore è forte anche l'interesse del Benfica che lo avrebbe messo nel mirino per regalare al neo allenatore Roger Schmidt il primo grande colpo. Milan e Roma, però, possono contare sull'amore dei coniugi Gotze per l'Italia che visitano frequentemente. Un amore dimostrato anche dal nome del figlio che hanno chiamato non a caso Rome. I tifosi intanto sono già pronti ad accoglierlo: su Wikipedia, infatti, un utente ha modificato la squadra attuale del giocatore indicando la Roma.