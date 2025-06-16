Tra i tasselli fondamentali per costruire la nuova Roma c’è un terzino sinistro moderno e affidabile. Il profilo che più convince il tecnico è Maxim De Cuyper, classe 2000 del Bruges, seguito con attenzione da settimane. Ora Ghisolfi è pronto a presentare la prima offerta dopo i contatti positivi con l'entourage del calciatore che ha espresso il suo gradimento per la capitale, una delle città più amate anche dalla finanzata. I giallorossi si preparano a presentare un’offerta da circa 18 milioni di euro. Il Bruges ne chiede 25, ma ci sono margini per trattare, anche perché la volontà del calciatore sembra appunto orientata verso la Capitale come riportano oggi diversi quotidiani. De Cuyper, nelle sue ultime dichiarazioni, ha lasciato intendere che la qualità della vita sarà un fattore determinante nella sua scelta: “La città è fondamentale sia per me che per la mia fidanzata. Preferisco i posti dove si vive bene“, ha dichiarato. L’affare potrebbe subire un’accelerata appena si sbloccherà l’uscita di Angelino. L’Al-Hilal è pronto a tornare alla carica per l’ex Lipsia dopo il Mondiale per Club, e Gasperini ha già dato il suo ok alla cessione. A quel punto, la Roma si lancerà all’assalto di De Cuyper, considerato l’erede ideale sulla fascia sinistra.