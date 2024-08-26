La Roma vuole chiudere in bellezza il mercato, regalando a De Rossi gli ultimi colpi di cui ha grande necessità, soprattutto a vedere le prime due partite. Oggi è arrivato Abdulhamid, ma il prossimo obiettivo è sempre Kevin Danso: il Lens ieri ha rifiutato l'offerta dei giallorossi, che però - come riporta 'Sky Sport' - sono pronti a una nuova offerta per chiudere la trattativa e portare l'austriaco a Trigoria. Non solo, perché De Rossi continua a pressare la società per avere Manu Kone del Borussia M'Gladbach, che il tecnico tiene il centrocampista ideale per lui.