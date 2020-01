Al Cittadella aveva accumulato 13 presenze e siglato 3 gol, 1 in Serie B (contro il Trapani) e 2 in Coppa Italia (contro Padova e Carpi): Zan Celar, sloveno di proprietà della Roma, è tornato oggi dal prestito con la squadra granata e ha trovato subito la sua nuova destinazione. Il ventenne finirà infatti la stagione in Serie B, alla Cremonese, che questa mattina ha annunciato l’ufficialità del suo trasferimento.