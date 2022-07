Roma Primavera, ceduto Ngingi: andrà all’Hebar a titolo definitivo

La Roma Primavera saluta un altro suo componente. Secondo Tuttomercatoweb, Dopo il trasferimento di Ndiaye alla Cremonese, è arrivato anche l'addio di Patrick Ngingi. Il centrocampista spagnolo, ma di origini congolesi, andrà a titolo definitivo all'Hebar in Bulgaria. Prelevato dai giallorossi nel settembre 2020, ha passato gli ultimi sei mesi in prestito nel vivaio del Sassuolo dove ha collezionato 5 presenze per un totale di 221'. Rientrato alla base, lo spagnolo dice addio a Trigoria per l'ultima volta.