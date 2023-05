Roma, pressing su Marcos Leonardo. Ma c’è anche il Porto

La Roma guarda oltreoceano per trovare l’attaccante del futuro. Come già emerso negli ultimi giorni Tiago Pinto é pronto a iniziare una trattativa con il Santos per il talento Marcos Leonardo. Vent’anni appena compiuti e 42 gol in 142 presenze con il club carioca (8 in 20 gare in questa stagione) e la benedizione di Falcao direttore sportivo del club. Secondo Calciomercato.com gli scout giallorossi sono rimasti impressionati da questo talento che ha tutte le carte in regola per fare bene anche in Europa.La Roma conosce le difficoltà legate ai costi dell’eventuale operazione: il classe 2023 è legato al Santos da un contratto lungo fino al 2026 e una clausola rescissoria da 100 milioni. Ma i brasiliani potrebbe aprire a una cessione di fronte a un’offerta che superi i 20 milioni di euro. Nei mesi scorsi ci sono stati diversi contatti con il Napoli, ora l’interesse concreto della Roma. Che dovrà superare anche la concorrenza di alcuni club portoghesi come Sporting Lisbona e Porto per provate ad assicurarsi i gol di Leonardo.