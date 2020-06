Roma, pressing del Newcastle per Schick

La trattativa tra Roma e Lipsia per Schick è rimasta in stand–by, nonostante la rinascita del centravanti ceco nell’ultima stagione in Bundesliga. Una volta scaduto il diritto di riscatto che i tedeschi conservavano sul giocatore, adesso la società capitolina si guarda intorno per trovare altri acquirenti. Le buone prestazioni di Schick hanno attivato l’interesse di varie pretendenti in Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, tra tutte quello del Newcastle: il club aveva già chiesto nei giorni precedenti informazioni a Franco Baldini per il centravanti di proprietà dei giallorossi, nonostante fosse considerato un piano B per il club inglese (secondo recenti indiscrezioni l’obiettivo vero rimane Ciro Immobile, a cui sono stati offerti 8 milioni a stagione e altri 55 alla Lazio). Schick, dal canto suo, ha già espresso la voglia di rimanere al Lipsia e la società tedesca farà leva sulla sua volontà per chiedere uno sconto alla Roma. Il club di Pallotta, però, ora non è disposto ad accettare meno di 28 milioni.