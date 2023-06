Roma, plusvalenze alla Mou: da Volpato a Zalewski. Ecco i soldi per il bilancio

Le plusvalenze le porta Mourinho. In un mercato di giugno che fatica a trovare cessioni importanti per il bilancio i giocatori che si sono valutati maggiormente quest’anno sono i giovani lanciati dallo Special One. Da Zalewski a Bove passando per Missori, Tahirovic e Volpato. La Roma non vorrebbe privarsene ma l’infortunio di Abraham ha complicato i piani di Pinto che ora valuta le offerte per i gioielli cresciuti a Trigoria anche perché si tratterebbe di plusvalenze secche che piacciono tanto all’Uefa e che aiuterebbe il general manager a chiudere il bilancio col sorriso. I primi a partire dovrebbero essere proprio Volpato e Missori. Il primo si è messo in luce nella prima parte di stagione con tanto di gol decisivo al Verona. Dopo iniziali dubbi è arrivato il confronto con Totti che gli ha consigliato di accettare il Sassuolo. Nelle casse dovrebbero entrare 9 milioni e anche un aiuto in un eventuale nuovo assalto a Frattesi i primi di luglio. Insieme all'italo-autraliano dovrebbe sbarcare in Emilia pure Missori che Mourinho ha messo in mostra nella fase finale della stagione. In entrambi i casi la Roma dovrebbe mantenere il diritto di recompra, intanto mette in cassa plusvalenze totali.