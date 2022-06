Roma, Pinto vede gli agenti di Calafiori: rinnovo e prestito alla Salernitana

Dopo l'incontro per Frattesi e quello a pranzo con Massara per Tiago Pinto è ancora tempo di appuntamenti a Milano. Pochi minuti fa il gm romanista ha incontrato gli agenti di Riccardo Calafiori. Il terzino, dopo il ritorno dal prestito al Genoa, farà di nuovo le valigie. Calafiori rinnoverà con i giallorossi e poi verrà ceduto in prestito con la Salernitana che al momento è favorita sul Basilea. Calafiori è reduce da una stagione in cui ha collezionato 12 presenze tra Serie A e Conference League. Dallo scorso gennaio, il classe 2002 ha giocato con la maglia del Genoa, ma in rossoblù ha giocato solo tre partite anche a causa di alcuni infortuni. L'entourage del terzino, lo stesso di Justin Kluivert, anche lui in uscita dalla Roma, ha poi in programma un incontro con il Marsiglia per sondare la reale fattibilità dell'affare che porterebbe l'olandese a vestire la maglia dell'OM dopo l'ultima stagione in prestito al Nizza.