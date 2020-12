Roma, Pinto già al lavoro: presto un’offerta per Verissimo

Tiago Pinto è già al lavoro per la Roma del futuro. Il suo primo obiettivo si chiama Lucas Verissimo. Il centrale del Santos piace al nuovo gm dei giallorossi, che secondo Goal.com presenterà un’offerta al club brasiliano entro domani. Da tempo sul giocatore c’è proprio il Benfica, attuale club di Pinto. L’inserimento della Roma però potrebbe complicare i piani dei portoghesi. Il difensore intanto è in rotta con il Santos e sta premendo per la cessione in Europa. Il suo costo si aggira sui 7 milioni di euro. In stagione il classe 1995 ha totalizzato 28 presenze e ha messo a segno due reti.